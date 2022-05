Législatives 2022 : « candidat, je m’engage à soutenir les bibliothèques »

Lecture publique

Publié le 25/05/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A trois semaines du premier tour des élections législatives, les bibliothécaires attendent des candidats des engagements formels en faveur de la lecture publique.

Pas de rendez-vous, pas de lettre ouverte, pas débats locaux… Pour la campagne des élections législatives, l’Association des bibliothécaires de France (ABF) a décidé d’aller droit au but : elle demande aux candidats de s’engager, par leur signature, et sous forme de pétition en ligne, sur un certain nombre de principes de politique de lecture publique, et notamment sur la mise en œuvre de la loi du 21 décembre 2021, dite loi « Robert ».

Très précis, le texte d’engagement mis en ligne le 24 mai, distingue les engagements pris par les futurs élus au bénéfice des communes de leurs circonscriptions respectives, et ceux qui concernent leurs futures initiatives au sein de l’Assemblée nationale.

De nouvelles bibliothèques dans les différentes circonscriptions

Dans leurs circonscriptions, les ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette