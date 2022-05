Du sport et des vacances pour tous

Pratiques sportives

Publié le 25/05/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Comment donner envie aux jeunes de faire du sport ? Certaines collectivités ont mis en place des dispositifs dédiés au sport pendant les vacances. Exemples à Soustons, Lyon et dans le département du Nord.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comme un autre temps du sport. Les vacances scolaires offrent un moment privilégié pour goûter à une nouvelle pratique sportive, voile, surf ou escrime, voire athlétisme ou rugby.

Certaines collectivités ont développé des offres, gratuites ou à bas prix, sur le mode des vacances pour tous, exclusivement dédiées aux sports. Cette démarche rencontre un écho singulier lorsque la ville est aussi une destination sportive.

A Soustons, mailler haut niveau, tourisme et service public

Avec ses 7000 hectares de forêt, ses cinq lacs ou étangs et ses kilomètres de cours d’eau et de plages, Soustons, en Vendée (8500 habitants, 10 000 l’été), semble être faite pour le sport. “Notre patrimoine naturel est exceptionnel et nos équipements sportifs de très haut niveau”, résume Stéphane Seddiki, chef du service des sports. Ce centre de préparation des jeux olympiques accueille depuis longtemps de nombreux sportifs de haut niveau.

“Tous les habitants, adultes et enfants, profitent aussi du dispositif du haut niveau, poursuit le directeur. Au centre sportif de L’isle verte, dont je suis directeur, nous essayons de mailler l’activité touristique, le haut niveau et le service public”. Pendant les vacances, les 6-11 ans, sont ainsi accueillis sur le même lieu, avec guichet unique, où ils choisissent pour la semaine une orientation sport ou nature, avec possible panachage. Pour les 12-15 ans, le “one-shot” est privilégié, avec des événements attractifs comme, les 21-22 avril derniers, un raid pour quarante équipes de quatre personnes.

Ce qui est précieux, estime Stéphane Seddiki, “c’est que pendant les vacances, la quinzaine d’éducateurs sportifs de l’école municipale prennent plus le temps d’entrer dans la discipline, de travailler sur la cohésion d’équipe, des valeurs d’entraide et l’autonomie, dans un cadre magnifique, à préserver… Il s’agit de monter la première marche d’un sport”.

A Lyon Métropole, vacances sportives