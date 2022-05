Loi 3DS : les mesures relatives à l’urbanisme

Adoptée le 21 février 2022, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la ­déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi « 3DS ») comporte un champ d’application ­particulièrement vaste et concerne de nombreux pans de l’action publique, parmi lesquels la transparence et la moralisation de la vie publique, la différenciation territoriale et l’intercommunalité, le logement social, les transports, ou encore les services publics environnementaux.

Si elle a également trait à l’urbanisme et au foncier, ses apports restent limités à des points bien ­circonscrits, qui touchent aux documents et aux autorisations d’urba­nisme, ainsi qu’au droit de préemption.