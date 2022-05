Accueil

Transition écologique : bye-bye vieux monde

Transition écologique

Ecologie : « les collectivités sont confrontées de très près aux communs négatifs »

Publié le 25/05/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

©vegefox.com - stock.adobe.com

Alexandre Monnin, co-auteur de « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement », co-créateur de la notion de « redirection écologique », est professeur à l’ESC Clermont Business School. Il revient pour la Gazette sur le concept de « communs négatifs » dont nous allons collectivement hériter et devoir prendre soin, à l’heure de l’anthropocène et des bouleversements environnementaux et climatiques. Une question qui selon lui doit être politisée dès à présent et qui concerne de près les collectivités.

