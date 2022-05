Accueil

Panne sèche pour la construction de logements

Publié le 25/05/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Gilles Paire - stock.adobe.com

La Fédération de la promotion immobilière évoque des niveaux de mises en vente et de ventes de logements neufs jamais atteints depuis 2012. En cause, la délivrance des permis de construire à l'arrêt et la hausse des coûts de construction.

