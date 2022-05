Réseaux de chaleur et froid : une aide spécifique pour les villes moyennes

Energie

L’Ademe vient de lancer l’appel à projets « Une ville, un réseau » pour accompagner le développement des réseaux de chaleur et de froid dans les communes et EPCI de moins de 50 000 habitants. Guillaume Perrin, chef du service des réseaux de chaleur et de froid à la FNCCR, nous livre quelques clés pour en comprendre les enjeux.

Energies renouvelables