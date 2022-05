Terrain favorable pour Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des sports

Nouveau gouvernement

Publié le 24/05/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Elus comme territoriaux : les représentants des collectivités accueillent favorablement Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout comme le retour à un ministère de plein exercice, qui pose toutefois la question du fonctionnement des services déconcentrés.

Dix-septième et dernière de l’ordre protocolaire, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra apparaît particulièrement bien accueillie par les acteurs du sport des collectivités. Jacques Vergnes, président de l’association Sports et Territoires, évoque « un profil bien formaté pour la fonction ». Référence notamment « au parcours de sportive de haut-niveau de l’ancienne joueuse de tennis, qui a fait le choix des études avant d’entamer une brillante carrière dans le privé. De quoi lui offrir une vision public-privé intéressante par rapport à la mise en place de la gouvernance du sport ».

D’autant plus que la carte de visite de la nouvelle ministre de 44 ans fait aussi état d’un passé de dirigeante associative et de directrice générale de la ...