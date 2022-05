« Christophe Béchu va mettre du liant avec les élus locaux »

Remaniement

Publié le 24/05/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Pour le politologue Patrick Le Lidec, le nouveau ministre des Collectivités a le CV idoine pour son job. Mais le chercheur s’interroge cependant sur l’attitude des dirigeants d’associations d’élus dans un paysage politique encore et toujours en recomposition.

Le nouveau ministre des Collectivités, le maire d’Angers Christophe Béchu, peut-il mettre du liant entre les bureaux parisiens et les élus locaux ?

Probablement. Il a déjà parcouru à peu près tout l’éventail des fonctions exécutives locales : il a été président de département, il a mené une liste aux régionales. Il est maire d’une grande ville et préside sa communauté urbaine. Il a aussi une expérience sénatoriale et a pris l’initiative de la création de la République des maires (RDM), une association de maires et d’élus locaux de centre-droit, qui sont autant d’atouts pour mettre du liant.

Comment expliquez-vous que, parmi les 13 nouveaux membres du gouvernement Christophe Béchu soit le seul à la tête d’un exécutif local ?

Cette faible proportion est d’abord liée à la présidentialisation du ...