Santé-environnement : pour une action forte à tous les échelons territoriaux

Santé publique

Publié le 24/05/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le conseil économique, social et environnemental vient d'adopter un avis en faveur d'une « politique nationale de santé environnementale au cœur des territoires » pour limiter au maximum les effets délétères sur la santé des activités qui dégradent les écosystèmes. Parmi les 20 préconisations, sept concernent les collectivités territoriales.

L’avis présenté par la commission des affaires sociales du Cese et adopté en assemblée plénière ce 24 mai vise à ce que soit instaurée une politique de santé-environnement « globale et cohérente », dont la gouvernance soit plus efficace et « ascendante ». Il préconise aussi une « clarification de la répartition des compétences aux différents échelons territoriaux selon le principe de subsidiarité ».

L’avis postule que la santé-environnement « est, par excellence, une question où la subsidiarité dois s’appliquer » et que « c’est d’abord à l’échelle des territoires et des bassins de vie (communes, intercommunalités), que tout se joue ».

Selon Isabelle Doresse, co-autrice de l’avis, il faut que les politiques de santé-environnement « partent de ...