Enfance en danger

Protection de l’enfance : le mal-être grandissant des assistantes familiales

Publié le 24/05/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Métier et carrière santé social

asife

Le métier d’assistante familiale est en panne d’attractivité. En cause, l’isolement, les conditions de travail et le manque d’intégration dans les équipes de la protection de l’enfance, suscitant conflits et contentieux. Mais, devançant la loi Taquet, des départements mettent en place des solutions.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Enfance et famille

Protection de l'enfance