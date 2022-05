Résorber la précarité énergétique, un objectif pour l’Europe et ses territoires

Publié le 24/05/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le pacte vert pour l’Europe vise à faire de l’Europe le premier continent à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Mais cet objectif ne pourra être tenu que si la transition est réellement juste pour tous. L’Europe a ainsi placé au cœur du pacte vert la question de la précarité énergétique, qui affecte déjà 6,5 % des Français, et risque de se propager dans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie.

Le premier levier de la lutte contre la précarité énergétique est la rénovation des bâtiments les moins performants. La Commission européenne a ainsi proposé un doublement du taux de rénovation des bâtiments, en priorisant les habitants les plus vulnérables. Pour atteindre cet objectif, l’Europe propose des outils concrets d’accompagnement et de financement dont les collectivités peuvent se saisir pour améliorer le confort de vie de leurs habitants.

Les déperditions thermiques des bâtiments constituent l’un des principaux postes de réduction de la facture énergétique des logements et de réduction de l’empreinte carbone de nos sociétés. Agir dans ce sens permet également de réduire le coût de l’énergie pour les habitants. Un enjeu majeur, alors que les ménages se montrent préoccupés par leur pouvoir d’achat et la part du budget consacrée à l’énergie. Certains d’entre eux vivent même en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire qu’ils se trouvent dans l’incapacité forcée de chauffer correctement leur domicile. En 2020, ils représentaient 6,5 % des foyers français. Par différents leviers, l’Europe contribue à résorber ces situations en proposant une aide technique ou financière aux projets de rénovation contribuant à améliorer leur efficacité énergétique.

La plateforme de conseil en matière de précarité énergétique (EPAH) est la principale initiative de l’UE dans ce domaine. Elle constitue un réseau collaboratif de parties prenantes visant à éliminer la précarité énergétique et à accélérer la transition énergétique juste des collectivités locales européennes.

Rénover les immeubles pour améliorer le confort de chacun

Le conseil régional des Hauts-de-France a ainsi, par exemple, mis en place le Pass rénovation. Ce dispositif accompagne propriétaires et copropriétaires, occupants ou bailleurs, dans la rénovation thermique, sans condition de ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation. Le dispositif, soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et des fonds ELENA (European Local Energy Assistance) permet d’engager, de mettre en œuvre et de financer des travaux d’économies d’énergie via un accompagnement technique complet et des solutions de financement personnalisées. À Creil par exemple, le Pass a été engagé pour une rénovation complète d’un immeuble du cœur de ville qui a permis d’atteindre 35 à 42 % de gain énergétique. La rénovation a porté à la fois sur la qualité des murs qui n’étaient jusque-là pas correctement isolés, sur les dispositifs de ventilation non efficaces et sur la qualité des menuiseries des parties communes.

Promouvoir les bons gestes au sein de tous les foyers

Mais atteindre les résultats les plus efficaces passe également par la promotion des bons gestes et des bonnes pratiques pour que chacun puisse réduire sa consommation. Là encore, des outils européens élaborés par des chercheurs et des entreprises spécialisées aux côtés des collectivités permettent d’aider les citoyens à s’orienter dans cette voie. Financé par le programme de recherche Horizon 2020 (devenu Horizon Europe), EnergyMeasures réunit des villes de sept pays européens en s’appuyant sur des innovations politiques et pratiques de pointe pour lutter contre la précarité énergétique en agissant directement dans les foyers. Il s’agit d’y mettre en œuvre des mesures à faible coût, tout en adaptant les comportements des familles et en préservant leur confort. Les partenaires évaluent aussi comment le contexte institutionnel dans chacun des pays affecte les efforts engagés, ce qui doit permettre de réduire les freins structurels aux économies d’énergie.

Ainsi, ce projet s’appuie sur les connaissances et l’expérience des villes pour s’attaquer à la fois au quotidien de leurs habitants, mais également tirer des enseignements utiles au plus grand nombre.

Retrouvez d’autres exemples de cas à travers l’Europe sur ce lien, et plus d’informations sur le Pacte vert pour l’Europe ici.

Contenu proposé par La Commission européenne