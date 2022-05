Optimisation des bases fiscales : vers une généralisation de la passerelle numérique d’échanges en 2023

Finances locales

Publié le 24/05/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Après une période de tests, la passerelle d’échanges et de suivi du traitement des signalements entre les collectivités et les services de la DGFIP devrait être généralisée en 2023. Cette innovation est bienvenue.

Les services financiers des collectivités qui travaillent sur l’actualisation des bases fiscales et qui transmettent leurs signalements aux directions départementales des finances publiques (DDFIP) pourront bientôt pousser un soupir de soulagement : les contraintes, comme les envois de fichiers trop lourds imposant des envois de mails répétés devraient disparaître avec la future passerelle numérique d’échanges et de suivi du traitement des signalements entre les collectivités et les services de la DGFIP. « Si toutes les collectivités n’ont pas engagé le travail de l’optimisation des bases, il n’en demeure pas moins que l’enjeu financier est de taille » estime Christelle Gaucher, chef du service fiscalité et dotations de la communauté d’agglomération du Pays Basque.