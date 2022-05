Le revenu solidarité jeunes de la métropole de Lyon trouve sa place

Insertion sociale

Publié le 23/05/2022 • Par Françoise Sigot • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

En un an, un millier de jeunes précaires sortis du système éducatif et échappant aux dispositifs existants ont bénéficié de l’allocation métropolitaine. Le Grand Lyon la reconduit en doublant son budget 2022.

Chiffres-clés Parmi les 1 000 bénéficiaires du RSJ : 1/3 sont issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV) et des Quartiers en Veille Active (QVA)

1/4 d’entre eux avaient bénéficié de la Garantie Jeunes auparavant

2% d’entre eux ont le statut de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

12% des bénéficiaires ont eu un parcours dans le cadre de la protection de l’enfance

80% des jeunes ont été accompagnés par une Mission Locale pour l’attribution du RSJ

20% ont été accompagnés par des structures associatives Parmi les 335 jeunes qui sont sortis du RSJ : 42% ont retrouvé le chemin de l’emploi ou de la formation

17% ont accédé à des dispositifs de droit commun ou d’aides sociales

13% ont changé de statut administratif

24% n’ont pas renouvelé leur demande

4% n’ont pas respecté leurs engagements

Mis en place au printemps 2021, le revenu solidarité jeunes (RSJ) initié par la métropole de Lyon a bénéficié à 1000 jeunes de 18 à 24 ans depuis un an. Après avoir l’évalué régulièrement depuis sa mise en place avec l’aide de Pluricité et l’Observatoire de non recours aux droits et services – un laboratoire de l’Université de Grenoble – le Grand Lyon reconduit son dispositif.

La collectivité pionnière dans la mise en place de cette mesure justifie notamment cette décision au regard des 42% de bénéficiaires qui ont quitté le RSJ parce qu’ils ont trouvé un emploi ou une formation. « Au niveau national, ce dispositif est encore souvent perçu comme poussant vers l’assistanat, je suis convaincu qu’il permet au contraire à la puissance publique de réaliser des économies d’échelle ...