En Auvergne Rhône-Alpes, les acteurs du sport ont leur maison régionale

Gouvernance

Publié le 23/05/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

La région Auvergne Rhône-Alpes vient d’inaugurer à Lyon sa maison régionale du sport que le mouvement sportif, le Cros au premier plan, a investi depuis l’été dernier. Implantée à Gerland, la nouvelle structure offre, au-delà d’un siège, un outil de travail aux acteurs du sport.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les confinements n’auront pas eu raison d’une certaine nécessité d’incarner les institutions dans des lieux physiques. Fin avril, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes (Aura) et les représentants mouvement sportif de la région ont inauguré à Lyon, à Gerland, la maison régionale des sports.

Ouverte en juillet 2021, cette structure, pilotée par le comité régional olympique et sportif (Cros), abrite désormais les instances de gouvernance de 22 ligues sportives régionales (1) et de la maison régionale de la performance, ainsi que de deux centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (Creps).

1800 m² neufs

“Voilà six ans que nous avions ce projet de maison régionale, explique Christian Levarlet, président du Cros. La réunion d’Auvergne et de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite