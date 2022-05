Handicap

Enfants handicapés : le boom des services d’éducation et de soins à domicile

Publié le 23/05/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Plus d'un tiers des 170 000 enfants et adolescents handicapés accompagnés fin 2018 dans des structures spécialisées étaient pris en charge par un Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Une étude de la Drees trace le profil de ces jeunes et celui des établissements qu'ils fréquentent.

