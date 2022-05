Sécheresse : des ruptures en eau potable probables d’ici la fin de l’été

Climat

Publié le 19/05/2022 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

Le comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) s’est réuni le 18 mai au ministère en charge de l’écologie. 2022 sera une année très sèche. Comme en 2019, des ruptures d’alimentation en eau potable ou des dégradations de la qualité de l’eau sont à craindre sur plusieurs départements.

Cette année, le risque de sécheresse est généralisé à l’ensemble du territoire national, selon la carte publiée hier lors du CASH. Créé en mai 2021, ce comité prend la suite du « comité sécheresse » et réunit une cinquantaine de personnes issues des différents collèges du Comité national de l’eau. Il croise plusieurs facteurs pour déterminer les risques de sècheresse d’ici à la fin de l’été.

Selon Météo France, la 1ere quinzaine de mai est même la plus déficitaire depuis 1958, avec une quasi absence de pluie dans le quart Ouest. Au total, depuis le mois de septembre, le déficit de pluviométrie est de 19 %. En revanche, tout l’Outre-Mer est excédentaire, excepté la Martinique. Côté prévisions estivales, un scénario plus chaud et plus sec que la normale se dégage sur la moitié ...

