Atteintes à l’environnement : ce qu’il faut retenir des chiffres de la police et de la gendarmerie

Délinquance

Publié le 19/05/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Flick cc by Steve C

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure vient de publier une étude sur les atteintes à l’environnement. Elle détaille notamment la diversité des infractions et leur localisation.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

31 400 délits ou contraventions enregistrés par les services de police et de gendarmerie pour atteinte à l’environnement en 2021 : c’est la première information qui ressort de l’étude sur les atteintes à l’environnement réalisée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) pour la période 2016-2021. Voici les autres points à retenir.

Une hausse de 7 %

Une hausse de 7 % est constatée par rapport à 2016, avec une augmentation particulièrement forte pour les infractions liées à la pollution et aux déchets. Les auteurs de l’étude estiment que cela peut s’expliquer par des évolutions législatives, ainsi que par une sensibilité accrue de la population aux questions environnementales et à la cause animale qui a pu favoriser le dépôt de plainte.