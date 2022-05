RETRAITES

Réforme des retraites : les particularités de la fonction publique détaillées

Publié le 19/05/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Sur les âges de départ, les niveaux des pensions ou les conditions de liquidation, les différences entre public et privé ne sont pas systématiques et sont loin d’être caricaturales. C’est l’un des enseignements que l’on peut tirer du Panorama « Les retraités et les retraites » que la Drees a publié le 19 mai. Un document qui ouvre ainsi les débats sur une éventuelle réforme.