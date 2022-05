Le Nutri-score met-il en péril les produits locaux ?

Alimentation

Publié le 19/05/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Avec une classification qui va de A (vert, le meilleur score) à E (orange foncé, le moins favorable), le Nutri-score, destiné à éclairer les choix alimentaires des consommateurs, pourrait devenir obligatoire dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. Dans les territoires, certains élus s’alarment de l’effet punitif qu’il pourrait avoir pour les produits du terroir.

Inventé en 2014, le Nutri-score a été déployé en France de façon facultative à partir de 2017 et permet d’évaluer la qualité nutritionnelle d’un produit en renseignant la quantité de gras, sucre, et sel. D’après une enquête de Santé publique France en septembre 2020, près de 94% des Français ont déclaré y être favorables, et « plus d’un Français sur deux déclare avoir changé au moins une habitude d’achat grâce au Nutri-score », relève sur son site le ministère des Solidarités et de la Santé. Alors que sa généralisation obligatoire est à l’étude à l’échelon européen, des alertes émanent des territoires, attirant l’attention sur la situation des produits de terroir.