Les clés de la réussite des quartiers commerçants les plus attractifs

Le haut de la rue Sainte Catherine à Bordeaux, la rue Alsace Lorraine à Toulouse, et le quartier des Cordeliers à Lyon : c’est le tiercé dans l’ordre des quartiers les plus dynamiques des métropoles françaises, selon le baromètre publié par Mytraffic en partenariat avec l’Institut des hautes études des métropoles (IHEDM).

Pour élaborer ce baromètre, Mytraffic a mesuré la fréquentation piétonne mensuelle dans plus de 80 quartiers commerçants des 21 métropoles françaises (hors Paris), entre janvier et décembre 2021, rapportée à la surface. Ont été exclus les quartiers de gares, dans lesquels transitent des flux importants de personnes. Ces mesures ont permis d’élaborer un indice de fréquentation, décorrélé de la taille des zones étudiées.

