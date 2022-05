Les maires veulent de nouveau peser sur les lois

Accueil

Publié le 19/05/2022 • Par Olivier Schneid • dans : Actu juridique, France

L’Association des maires de France (AMF) s’est dotée, mardi 10 mai 2022, d’un comité législatif et réglementaire. Cette nouvelle instance espère imposer les élus locaux dans l’élaboration des textes de lois, « le plus en amont possible », ainsi que dans leur suivi. Afin, défend l’AMF, de compenser des effets qu’elle juge néfastes du non-cumul des mandats.

