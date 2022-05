Pauvreté : une colère qui gronde

Lutte contre la pauvreté

Publié le 19/05/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le Baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté révèle les difficultés engendrées par la crise sanitaire et sociale, celles qui s’ancrent dans la durée, mais également la crispation sociale qui émerge et se prolonge au-delà de la crise.

En janvier 2021, le Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion avait été missionné par le premier ministre Jean Castex pour contribuer à la connaissance qualitative de la pauvreté en France. S’en est suivi un rapport « La pauvreté démultipliée – dimensions, processus et réponses », en mai 2012. Aujourd’hui, le Baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté permet d’approfondir les connaissances. « Cet instrument a vocation à enrichir les données et analyses produites par l’Insee, par la Dress sur les prestation sociales, ou par France stratégie en matière d’évaluation de la Stratégie de lutte contre la pauvreté », indique dans un tweet Nicolas Duvoux, président du conseil scientifique du CNLE.

