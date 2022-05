Retrouvez l'essentiel de l'actualité des deux dernières semaines sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Bugs – A travers des exemples de quelques communes, Libération illustre concrètement le dernier rapport de l’observatoire de la satisfaction client de l’Arcep et le bilan de sa plateforme « J’alerte l’Arcep ». Il ressort ainsi que le déploiement de la fibre (la qualité de service, l’évolution des réseaux…) est la préoccupation majeure des usagers et des collectivités. Car, comme le soulignent le rapport et le bilan, les exemples de dysfonctionnement ne manquent pas avec, comme points de crispation, le raccordement final, les armoires et les points de mutualisation. Certaines armoires seraient ainsi sous-dimensionnées par rapport aux besoins. L’Arcep envisage d’inscrire ces points chauds sur ses outils cartographiques pour une meilleure information aux pouvoirs publics.

Train-train quotidien – Et le vainqueur est… la Bretagne ! Selon le dernier bilan annuel de l’Autorité de la qualité de service dans les transports, la région Bretagne est celle qui affiche les taux les plus bas d’annulation (1,1%) et de retard (4,2%) des TER. En bas de classement figurent les Hauts-de-France. D’une manière plus générale, le bilan fait état d’une « régularité légèrement dégradée » des TER à l’échelle nationale avec un taux d’annulation en hausse (2,4% contre 2,1% en 2020) mais un taux de retard qui s’améliore de 7,1%. Cela s’explique surtout par la baisse de la fréquentation liée à la crise sanitaire entraînant une baisse des retards liés aux voyageurs et à la congestion du trafic ferroviaire.

Voyage au centre de la terre – Les séismes recensés en Alsace entre 2019 et 2021 ont bien été provoqués par les activités de la centrale de géothermie profonde de l’entreprise Fonroche à Vendenheim [lire aussi notre article]. C’est ce qui ressort d’un rapport d’experts cité par Actu Environnement, qui rappelle que ce secteur ne « présentait pas d’activité sismique avant le démarrage en 2018, des opérations d’injection sur le site de Vendenheim ». Les experts dénoncent même une méconnaissance de la situation géologique locale. Pour autant, le rapport ne condamne pas la géothermie profonde. Le site concerné, lui, reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

Borne de recharge – Depuis sa nomination au poste de Première ministre, Elisabeth Borne fait l’objet de nombreux articles dans la presse. Sous l’angle des questions environnementales, l’éphémère ministre de la Transition écologique (un an) et ancienne ministre des Transports présente un bilan jugé décevant par Reporterre. En cause, notamment, le fait d’avoir « seulement » mené à son terme la loi Mobilité et d’avoir défendu une loi Climat-énergie « peu ambitieuse ». Plan vélo, Fessenheim, glyphosate… Libération, de son côté, revient sur les chantiers écologiques que l’ingénieure de formation a eu à traiter.

A l’affiche cette semaine – C’est un « coup médiatique », comme le qualifie 20 Minutes, que viennent de réaliser un collectif d’étudiants et une régie publicitaire : depuis le début de la semaine, de grandes affiches déployées dans le métro parisien présentent une synthèse du dernier rapport du Giec. Née d’un échange sur les réseaux sociaux, cette initiative donne la possibilité aux usagers de scanner un QR code pour accéder au rapport.

Chasse d’eau – Avec la sécheresse qui frappe déjà de nombreux départements, la gestion de l’eau est sous tension. Lutter contre les fuites dans les canalisations est donc d’autant plus important. Un reportage de France TV présente ainsi le quotidien d’un chasseur de fuites, dans le Rhône, qui intervient sur le réseau géré localement par Suez. A l’aide de compteurs de passage et de sectorisation, et d’appareils d’écoute au sol, il détecte et localise pus d’une centaine de fuites dans l’année.

Déchets – Hausse des coûts de l’énergie impactant les véhicules de collecte des déchets et les centres de tri, augmentation de la taxe sur le stockage et l’élimination des déchets… France Info explique pourquoi la taxe sur les ordures ménagères va augmenter cette année. Près des trois quarts des collectivités concernées voudrait l’augmenter de 5%, voire de 10% selon un sondage.

Gamme vert – A partir d’une base de données recensant toutes les espèces d’arbres et d’arbustes présentes sur le territoire, les contraintes locales et l’impact de la qualité de l’air ou du climat sur chacune d’entre elles, le département des Bouches-du-Rhône prépare un outil numérique sur la végétalisation. Attendu en 2023, il servira de guide et d’appui pour les collectivités et professionnels en charge de la végétalisation.

RER local – Un train toutes les 30 minutes en heures de pointe. Telle est la promesse de la future navette ferroviaire du Grand Périgueux, présentée par Sud-Ouest, qui sera mise en service le samedi 2 juin. A l’image du RER métropolitain bordelais, l’objectif est de relier de nombreuses gares autour de Périgueux avec une halte dans la capitale périgourdine [lire aussi notre article].

Et aussi…

Alors que certains veulent miser sur le biogaz pour affronter la crise énergétique actuelle, Novethic revient sur les nombreuses oppositions à la méthanisation ;

En vue de la piétonisation d’une partie de son centre-ville, la ville de Nancy a publié les résultats d’une enquête auprès des usagers et des commerçants ;

Près de 60 000 personnes ont assisté à l’inauguration du téléphérique urbain de Toulouse le week-end dernier [La Dépêche].