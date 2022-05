Quel est le taux de vacance immobilière dans votre commune ?

Logement

Publié le 19/05/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Le ministère de la transition écologique a remis à jour son estimation de la vacance immobilière commune par commune, réalisée grâce à un croisement entre fichiers fiscaux et fonciers. Ces chiffres montrent que la vacance concerne les zones les plus détendues, et les départements ruraux.

Pointe-à-Pitre ou Thiers figurent parmi les villes comptant le plus de logements vacants au 1er janvier 2020, selon des chiffres remis à jour par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) au ministère de la transition écologique et publiés sur data.gouv.fr. Dans ces deux villes, respectivement 22% et 18% des logements sont vacants.

Ces chiffres sont publiés régulièrement et sont le fruit d’un croisement entre les fichiers des logements vacants et les fichiers fonciers. S’ils sont disponible en version détaillée pour les communes intéressées, ils font également l’objet d’une diffusion sous forme agrégée qui permet de dessiner les spécificités régionales de la vacance immobilière.

Au niveau national, 9,4% des logements sont vacants. Ce chiffre cache cependant des disparités fortes : la vacance immobilière est plus importante dans la diagonale du vide. Dans l’hexagone, les départements avec la vacance la plus forte sont la Creuse, la Meuse ou l’Allier, où elle atteint 15% environ des logements.

Sans surprise, la vacance immobilière touche surtout les villes où la situation immobilière est la moins tendue. Une différence qui s’observe notamment pour la vacance de longue durée, c’est à dire d’au moins deux ans. Elle est de 5,4% dans les villes classées C, contre 1,6 dans celles qui sont classées A et qui sont donc les plus tendues en matière d’immobilier.