Quand le prix du carburant plombe l’attractivité des petites collectivités

Publié le 19/05/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La flambée des prix des carburants, c'est le nouveau bâton dans les roues des petites et moyennes communes. Pour certains agents de catégorie C, dont le poste de dépense "transports" est sous pression depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est bien souvent par nécessité qu'ils quittent ou ne rejoignent plus ces collectivités.