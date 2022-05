L’IGN ouvre les premières données du projet Lidar HD

Données géographiques

Publié le 18/05/2022

L’acquisition des clichés Lidar est déjà en cours et les premiers jeux de données ont été ouverts, même si le financement complet du dispositif est toujours en construction. La cartographie 3D de l’ensemble du territoire français, hors Guyane, devrait être complète en 2025.

« Le projet Lidar n’est pas un outil magique, mais il est très transverse et il peut servir d’amorce à un jumeau numérique de tous les territoires », explique Nicolas Lambert, chef du service des partenariats et des relations institutionnelles à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Plus concret pour les collectivités : le plan de corps de rue simplifié (PCRS) pourra être établi ou enrichi par les données du projet de l’IGN.

L’organisme public mène ce projet depuis 2021 et jusqu’à 2025 grâce au fonds pour la transformation de l’administration publique (21,5 millions d’euros) et au plan de relance (22 millions d’euros). L’ensemble de la métropole ...

