Marseille : le Parc national des Calanques expérimente l’accès de Sugiton sur réservation

Tourisme

Publié le 17/05/2022 • Par Caroline Garcia • dans : Régions

L’accès à l’une des calanques de Marseille sera autorisé sur réservation au cœur de l’été 2022. Une mesure inédite qui doit permettre de protéger le site d’une érosion irréversible.

Réserver pour préserver. C’est le message que va marteler le Parc national des Calanques, dans les Bouches-du-Rhône, qui met en place cet été un dispositif de réservation pour accéder à l’une de ses plages, Sugiton.

« La fréquentation du site provoque l’érosion du sol terreux de ce chaudron étroit, qui descend vers la mer, explique le délégué de l’action territoriale du parc, Alain Vincent. La pinède à haute valeur paysagère, emblématique du site, comme la garrigue, ont déjà disparu du bas de la calanque, le risque est désormais d’assister à la disparition totale et définitive du sol de Sugiton ». Le parc avait déjà pris des mesures de reprise des sentiers et de préservation de la végétation, mais les aménagements craquent avec les pics de fréquentation observés pendant la crise sanitaire : « en 2021, Sugiton a accueilli jusqu’à 2 500 personnes par jour, conduisant les visiteurs à s’installer sur des emprises réservées, poursuit le technicien. Si l’on continue ainsi, l’appauvrissement du site sera irréversible ».

400 personnes par jour maximum

Le dispositif de réservation sera actif du 10 juillet au 21 août. Il prévoit d’autoriser 400 personnes par jour à se prélasser sur cette plage idyllique. Elles auront préalablement indiqué leur venue via une application, 72 à 24 heures à l’avance. Des agents de sécurité privée contrôleront leur inscription aux deux principaux accès au site qui s’étale sur une quinzaine d’hectares. Un contrôle policier inopiné pourra également survenir en journée, avec une amende de 68 euros infligée aux contrevenants. Le coût supplémentaire de ce dispositif est évalué à 80 000 euros pour le parc. Pourquoi Sugiton ? « Le sol des calanques voisines est plus rocheux, ce qui les rend moins vulnérables à l’action humaine », explique Alain Vincent. Une quinzaine de jours par an, en fonction de la météo, l’accès au massif des Calanques est en outre totalement fermé, par arrêté préfectoral, afin de limiter le risque d’incendie.

Evoquée depuis plusieurs années, la mise en place de la réservation se structure dans un contexte post-covid qui n’est pas anodin : « Le phénomène de surfréquentation estivale n’est pas nouveau, mais la crise sanitaire l’a exacerbé, observe le directeur du parc, François Blanc. Les mesures de protection, de communication et de démarketing que nous avons mises en place jusque-là ne suffisent plus, c’est pourquoi nous expérimentons ce dispositif ». La moitié des visiteurs du cœur de l’été sont originaires de la région marseillaise, les autres sont des touristes. « La spécificité du parc national des Calanques est d’être semi-urbain, ce qui est rare à travers le monde, rappelle le directeur. Sa fréquentation n’est pas un problème en soi, il ne s’agit pas de le vider de ses visiteurs, mais de préserver sa découverte, gratuite et ouverte à tous, en la rapprochant des capacités d’accueil du milieu naturel ».

Sauver l’écosystème

Les modèles sont américains (les parcs naturels Yosémite et Yellow Stone) ou asiatiques (la plage Maya Bay, en Thaïlande, rendue célèbre par le film The Beach, a été fermée trois ans pour sauver son écosystème) car la pratique en France comme en Europe est de laisser libres les accès à la nature. « Le cas des Calanques est emblématique d’une situation que vivent d’autres parcs naturels français, notamment le Verdon, qui concentre les mêmes difficultés que les nôtres et qui regarde de très près ce que nous expérimentons à Marseille ».

Au-delà des contraintes, il s’agit bien de faire entendre par tous les moyens que cet écosystème nécessite l’attention et la protection de chacun. Les écogardes, aux côtés des scouts et des renforts des offices de tourisme, poursuivront leurs actions de sensibilisation des visiteurs, dès les parkings d’accès aux calanques.