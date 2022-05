Cartofriches : un répertoire des friches qui monte en puissance

Aménagement urbain

19/05/2022

Cartofriches, l'outil de recensement des friches mis en place par le Cerema à l'automne 2021, est aujourd'hui mis à jour enrichi de nouvelles données. 7 200 friches y sont recensées sur tout le territoire, et le Cerema travaille à de nouveaux partenariats avec des collectivités.

Mise en ligne en septembre 2021 à la demande du ministère de la Transition écologique, l’application Cartofriches, élaborée par le Cerema, recense les friches commerciales, industrielles, résidentielles sur l’ensemble du territoire, et se veut un outil d’aide pour les collectivités et les porteurs de projets dans l’élaboration de leurs projets d’aménagement conçus de façon plus sobre, dans une optique de zéro artificialisation nette.

Cartofriches récupère et agglomère différentes bases de données de l’Etat : BASIAS, la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services, et BASOL, une base de données sur les sites et sols potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics. S’y ajoutent les bases de données de la ...

