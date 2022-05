Pour ses un an, le club Santé Social étoffe son offre

A NOS LECTEURS

Publié le 18/05/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu Santé Social

Le club Santé Social propose de nouvelles fonctionnalités pour apporter toujours davantage de services à ses lecteurs : indicateurs Santé social personnalisables, et accès exclusif à une sélection d'ouvrages métier.

Un peu plus d’un an après son lancement le 1er avril 2021, le Club Santé Social innove à nouveau pour ses abonnés. Afin de toujours mieux accompagner les agents et élus des secteurs social et médico-social, le club poursuit l’enrichissement de son offre éditoriale avec désormais un accès à une sélection exclusive d’indicateurs clés locaux et nationaux, proposés en partenariat avec La Gazette OpenData, pour connaître et comparer les données de chaque territoire.

Des datas…

Sept grands thèmes ont été sélectionnés :

Ces datas, issues des bases de données les plus fiables vous permettront de définir et bien cibler vos politiques sociales.

… et des ouvrages

De plus, le Club Santé Social propose dès aujourd’hui l’accès exclusif à ses abonnés à 5 ouvrages dédiés aux politiques éducatives : Ces livres réalisés par les éditions Territorial sont accessibles en ligne en version feuilletable :

Ces nouvelles offres s’ajoutent bien sûr aux autres services, déjà présents dans l’abonnement :

le suivi et le décryptage de l’actualité des politiques santé, sociales et médicosociales des collectivités territoriales, des textes officiels et réponses ministérielles,

la newsletter hebdomadaire et les alertes mail (gratuit)

les newsletters personnalisées (ciblées sur vos thèmes de prédilection)

les webinaires experts de la rédaction

Testez l’ensemble de ces services et fonctionnalités en vous inscrivant à l’offre découverte du club, gratuite pendant 30 jours.

Bonne lecture !