La Bretagne installe son Haut Conseil pour le Climat

Inspiré du modèle national, le Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC) regroupe 20 membres issus de la communauté scientifique bretonne. Indépendant, il rendra des avis consultatifs sur les politiques régionales menées face au changement climatique.

Après le « GIEC » Normand constitué d’experts régionaux et le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat en Nouvelle-Aquitaine, voici le Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC). A l’image du Haut Conseil pour le Climat installé en 2018, organisme indépendant chargé d’émettre des recommandations sur les mesures publiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, le HCBC aura pour mission « d’orienter la Région sur la cohérence et la pertinence de ses politiques au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préparation de la ...