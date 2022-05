Le Club prévention sécurité étoffe son offre

A nos lecteurs

Publié le 16/05/2022 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Actu prévention sécurité

Le Club prévention sécurité propose de nouvelles fonctionnalités pour apporter toujours davantage de services à ses lecteurs : indicateurs "sécurité routière" et démographiques personnalisables, accès exclusif à une sélection d'ouvrages métier et lancement d'une page LinkedIn. A découvrir dès aujourd'hui sur le site.

Le Club prévention sécurité poursuit l’enrichissement de son offre éditoriale.

Dès maintenant, les abonnés bénéficient de nouvelles fonctionnalités sur le site du Club prévention sécurité :

l’accès privilégié à 5 ouvrages dédiés à la prévention et à la sécurité issus du catalogue des éditions Territorial. Découvrez les en cliquant ici ou accédez directement aux livres à partir de la homepage du site, en haut à droite ! Parmi les titres proposés, l’ouvrage signé des députés LREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, coauteurs de la loi Sécurité globale du 25 mai 2021 et intitulé « Sécurité globale, sécurité locale ».

l'accès à une sélection exclusive d'indicateurs clés locaux et nationaux OpenData sur les thématiques Sécurité et Population. Vous y trouverez une série de données « sécurité routière » à connaître et à comparer ainsi qu'un jeu de données démographiques.

En plus de nos articles d’actualité, de notre veille juridique et de nos décryptages, cette nouvelle offre éditoriale vient s’ajouter à votre abonnement. Depuis l’été dernier, déjà, vous pouvez accéder aux cinq « fiches pratiques de la police territoriale« , désormais consultables et téléchargeables en format PDF sur le site web du Club et envoyées par mail aux abonnés dès publication.

Autre nouveauté récente : la mise en ligne d’une page Linkedin pour être toujours au plus proche de nos lecteurs. Abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de l’actualité du secteur prévention et sécurité !



Un apport d’expertise qui vient compléter notre newsletter hebdomadaire et notre compte Twitter déjà existants. Testez l’ensemble de ces services et fonctionnalités en vous inscrivant à l’Offre Découverte du Club, gratuite pendant 30 jours.