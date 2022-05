Protection sociale : pas d’efficacité sans territorialisation de l’action sociale

Sécurité sociale

Pour plus d'efficacité, les organismes de Sécurité sociale devraient structurer leurs interventions en laissant se développer les partenariats locaux pour répondre aux besoins.

A l’occasion de son webinaire du 12 mai 2022, la chaire d’enseignement et de recherche Protection sociale et territoires (Sciences Po Lyon et École nationale supérieure de la Sécurité sociale) interrogeait la structuration et la coopération des acteurs de la protection sociale sur les territoires en matière d’action sociale. Parmi les acteurs qui la déploient, ces organismes, y compris la Caisse nationale de retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), occupent une place non négligeable : ils y consacrent près de 7 milliards d’euros par an (plus des quatre cinquièmes concentrés sur la branche famille et environ 12 % sur la branche vieillesse). Par comparaison, les dépenses nettes d’aide sociale des départements français s’élèvent à 39,2 milliards d’euros en 2019 ...