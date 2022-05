Les grands enjeux de la sécurité civile vus par les directeurs de SDIS

Sécurité civile

Publié le 25/05/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Évolution des missions, déclinaison de la loi Matras : l’Association Nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours (ANDSIS) organisait ses rencontres territoriales annuelles, le 10 et 11 mai, derniers à Arras. Son président, le contrôleur général Stéphane Morin, directeur du Sdis de Loire-Atlantique, revient sur les enjeux à relever dans les années à venir.

Existe-t-il des points sur lesquels la loi Matras n’est pas allée assez loin selon-vous ?

On est très satisfait de cette loi, mais on a un gros regret : nous trouvions que l’expérimentation du numéro unique et des plateformes communes, était inutile à partir du moment où une vingtaine de plateformes existent à l’échelle nationale, dont certaines depuis 20 ans, et ont démontré leur efficacité. Cette expérimentation n’a pas encore débuté, le décret sur ce sujet n’est pas annoncé, or il est prévu qu’elle dure deux ans. On craint que le système prévu par le ministère de la santé, les services d’accès aux soins (SAS), se développe et que finalement, on ait raté une étape importante.

La crise climatique inquiète-t-elle les directeurs des Sdis ?

C’est l’un des principaux enjeux que les ...

