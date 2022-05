Accueil

Actualité

Actualité France

France Numérique responsable : un baromètre pour mesurer la maturité des collectivités

Empreinte environnementale du numérique

Numérique responsable : un baromètre pour mesurer la maturité des collectivités

Publié le 16/05/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

D.R.

A destination des intercos et des communes de plus de 30 000 habitants, un baromètre lancé courant avril vise à mieux comprendre la façon dont les collectivités perçoivent et s’approprient les enjeux du numérique responsable, et à identifier les freins auxquels elles sont confrontées.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement numérique

Numérique