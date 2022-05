Climat : en France, un label gouvernemental met de l’ordre dans les pratiques

Climat

Publié le 23/05/2022 • Par Olivier Descamps • dans : France

Conçu par le ministère de la Transition écologique, le label « Bas carbone » est une base pour réduire les risques de dérives des projets de compensation. Il reste en chantier.

Promettre de séquestrer des gaz à effet de serre, c’est bien. Garantir que les tonnes stockées ont été correctement évaluées, que les projets sont pérennes et qu’ils ne sont pas financés plusieurs fois, c’est mieux. Au fil du temps, les labels se sont multi­pliés pour rassurer les acheteurs de crédits carbone… avec plus ou moins de réussite, si l’on en croit les bureaux d’études et les ONG. Et quelques difficultés à s’y retrouver.