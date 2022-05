Compensation carbone : plus facile à dire qu’à faire

Publié le 16/05/2022 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Si la priorité des politiques publiques est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, stocker plus de carbone sera demain un passage obligé pour atteindre la neutralité carbone, ou « net zéro ». La compensation volontaire est un moyen intéressant de financer des projets de séquestration, mais les résultats sont sujets à caution. Des fonds locaux de compensation créés par des collectivités commencent à voir le jour.

Rien que le mot a le don d’agacer la plupart des spécialistes du climat. Compensation. Comment peut-on sérieusement prétendre annihiler ses émissions de gaz à effet de serre ? Ou croire qu’un chèque à une association qui promet de planter des arbres suffira à réparer les dégâts environnementaux produits par un trajet en avion ou un bâtiment mal isolé ?

Pourtant, les conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sont sans équivoque. Si l’on veut tenir les objectifs de l’accord de Paris (2015) – soit maintenir la hausse des températures à la surface de la planète en deçà de 2 °C, voire 1,5 °C –, la neutralité carbone devra être atteinte d’ici à 2050.

Autrement dit, nous devrons être en mesure de construire une société sobre, efficace et décarbonée. Puis trouver un moyen de compenser nos émissions résiduelles. Incompressibles malgré tous les efforts du monde. Cette approche arithmétique, également baptisée « zéro émission nette », couronne le rôle des forêts, des tourbières, des prairies permanentes, mais aussi de la nature en ville ou des biomatériaux capables de séquestrer davantage de dioxyde de carbone si on les aide un peu. Au-delà de leurs obligations réglementaires, un nombre croissant d’entreprises et de ménages entendent compenser leurs émissions.

En général, ils s’appuient sur des fonds hors sol. Des plateformes qui se chargent de concevoir ou de trouver des projets. Elles les font ensuite certifier par des organismes indépendants pour prouver qu’ils atteignent les performances affichées. Au moins 95 % des opérations se font dans des pays en développement, estime-t-on chez Ecoact, une entreprise spécialisée dans l’action climatique. Et pour cause, il y a beaucoup à y faire et le manque de financements y est patent. Pas de miracle toutefois.

Des efforts délocalisés

Les études se multiplient pour dénoncer des mécanismes qui fonctionnent mal, comportent de nombreux risques et sur lesquels il est difficile d’avoir prise. Surtout, ce fonctionnement revient à confier à d’autres territoires les efforts que l’on ne veut pas faire. A l’instar de La Rochelle, Le Mans, Brest ou Paris, des collectivités essaient de reprendre la main et de s’attaquer au problème à la racine. En créant des outils locaux de compensation… Un moyen de financer sa propre transition. Avec des projets de protection de la biodiversité ou ­d’agriculture alternative qui, eux aussi, manquent cruellement d’argent.

