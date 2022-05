Ce que les bibliothécaires veulent dire à Emmanuel Macron

Bibliothèques

Publié le 13/05/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Dans une lettre datée du 2 mai, et publiée le 12, l'Association des bibliothécaires de France (ABF) liste les sujets sur lesquels elle veut « pouvoir travailler avec » le chef de l’Etat. Ce dernier est également convié au congrès de l’ABF prévu à Metz du 2 au 4 juin.

L’Association des bibliothécaires de France (ABF) a mis en ligne, le 12 mai, un courrier signé par sa présidente Hélène Brochard et envoyé dix jours plus tôt au président de la République, soit une semaine après la réélection de ce dernier.

Même si Emmanuel Macron commence tout juste son second mandat, que nul ne sait qui sera son nouveau ministre de la Culture, ni quelle sera la tonalité de la future majorité parlementaire, les bibliothécaires souhaitent avoir l’oreille du Président et prendre date sur un certain nombre de sujets. « Nous ne voulions pas perdre de temps, et nous avons réitéré une démarche engagée en 2017, a expliqué Hélène Brochard à « La Gazette ». L’ABF avait déjà envoyé un courrier de ce type juste après la première élection ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette