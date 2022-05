La reconversion professionnelle, une orientation envisagée par de nombreux Français

Publié le 17/05/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pour beaucoup de Français, la crise sanitaire et le confinement ont été l’occasion d’une prise de conscience sur leur mode de vie. À l’instar du jour du Nouvel An, ce fut le moment des bonnes résolutions. Certains ont entrepris de changer de résidence pour une meilleure qualité de vie, d’autres ont opté pour un changement de carrière…

La recherche de l’épanouissement

La pandémie de Covid-19 et ses nombreuses victimes dans le monde ont, sans doute, amené les Français à se dire que la vie était trop courte et que le moment était venu d’améliorer leur qualité de vie.

Pour des « jours meilleurs », bon nombre d’entre eux ont bouleversé leur quotidien en déménageant et, surtout, en changeant de ville. Les grandes métropoles se sont peu à peu vidées de leurs habitants partis dans des villes moyennes où la nature est plus présente.

Outre le déménagement, l’autre changement notable apporté par le confinement a été celui de l’emploi.

Pour certains, la reconversion professionnelle a été un impératif à cause de l’impossibilité de reprendre leur ancien travail (faillite d’entreprises, restructuration, plan d’austérité…). Pour d’autres, la raison se trouve ailleurs.

En effet, nombreux sont ceux qui ne se sentent plus en phase avec leur activité professionnelle, qui n’y trouvent plus de plaisir à exercer, ou encore qui souhaitent explorer d’autres horizons et découvrir de nouvelles formes de travail comme le portage salarial.

La quête d’un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille

La vie privée est également un critère souvent évoqué pour justifier un changement de carrière. Avec le confinement, le père de famille, qui travaillait huit heures par jour et qui ne voyait que très rarement ses enfants, a redécouvert le plaisir de passer des moments en famille.

Quitte à retourner sur les bancs de l’école

La reconversion professionnelle s’opère rarement du jour au lendemain. Pour embrasser une autre carrière, il est parfois nécessaire de suivre une formation avec la société ITG.

Une étude récente affirme que 84 % des personnes en quête d’une reconversion professionnelle se disent prêtes à se lancer dans une formation.

Toujours selon ladite étude, la formation en présentiel est la plus plébiscitée, même si un regain d’intérêt est constaté pour le « blended learning » (un mix de cours en présentiel et formation en ligne).

31 % des travailleurs ayant accompli leur changement de carrière ont opté pour cette solution hybride. Et si c’était à votre tour ?

