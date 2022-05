Les activités extrascolaires, « trop chères » pour la moitié des familles

Animation

Publié le 12/05/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le baromètre des temps et activités péri et extrascolaires 2021 informe sur le degré de satisfaction des parents. S’ils se disent globalement contents des activités proposées, leur coût reste un motif important d’insatisfaction.

Les parents sont-ils satisfaits de l’accueil de leurs enfants à l’occasion des temps péri et extrascolaires ? C’est ce que sonde la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) depuis 2014. La quatrième enquête de ce type date du printemps 2021. Ses résultats sont présentés dans le n°207 de l’E-ssentiel. Ils revêtent une coloration particulière puisqu’ils reflètent l’usage et la satisfaction des parents vis-à-vis des temps et activités offerts en pleine pandémie du Covid-19.

Chute de la pratique des activités encadrées

L’enquête révèle sans surprise une chute de la pratique d’activités encadrées. Au moment de l’enquête, 36 % des enfants scolarisés en maternelle ou en élémentaire pratiquent chaque semaine au moins une activité́ encadrée dans un club, une association, une maison de ...

