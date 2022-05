Accueil

Législatives : ces élus locaux qui partent à la bataille

Publié le 12/05/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les maires de grande ville et présidents de région PS ou LR se replient prudemment sur leur fief et passent leur tour pour le scrutin des 12 et 19 juin prochains. Certaines figures des associations d'élus, comme la vice-présidente de l’AMF Cécile Gallien, sont cependant en lice lors de cette élection.

