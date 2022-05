Repenser les finances locales à l’aune du redressement des comptes publics

Finances locales

Publié le 13/05/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Avec l’arrivée prochaine d’un nouveau gouvernement issue de la précédente majorité, les collectivités s’attendent au retour de la contractualisation. Le Réseau Finances locales a tenté lors d'un webinaire de tracer quelques évolutions possibles ou souhaitables du modèle financier des collectivités locales applicables dans ce nouveau mandat. Analyse d’experts qui sera peut-être entendue par le nouvel exécutif national ?

A l’aune du redressement des finances publiques et de la participation des collectivités à hauteur de 10 milliards d’euros évoquée pendant la campagne par le rapporteur général du Budget (LREM) à l’Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, le réseau Finances locales, un groupe de réflexion mené entre autre par Intercommunalités de France et qui réunit experts et chercheurs en finances locales, s’est intéressé lors d’un webinaire à la remise à plat du modèle de financement des collectivités dans le mandat à venir.

10 milliards d’euros d’économies : un délit de bonne gestion

« Tous les élus locaux s’attendent à ce que le « quoi qu’il en coûte » finisse par nous rattraper et par générer un ajustement budgétaire. L’inverse ...