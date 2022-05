Sécurité routière

Rodéos urbains : Gérald Darmanin veut intensifier les contrôles

Publié le 12/05/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Adbe Stock/Friedberg

Dans un télégramme diffusé le 12 mai et mis en ligne par la Gazette, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande aux services de police et de gendarmerie d'intensifier dès ce week-end les contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de rodéos urbains et de procéder à la saisie systématique des engins utilisés.

