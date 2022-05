DÉCRYPTAGE

Covid-19 : décryptage des principaux textes officiels

Publié le 12/05/2022 • Par La Rédaction • dans : Dossiers juridiques

CCO via pxhere D.R.

Plusieurs lois, ordonnances, décrets, arrêtés et circulaires ont été pris dans le but de gérer et lutter contre la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Décryptage de ceux intéressant directement les collectivités territoriales.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus