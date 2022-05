Un observatoire de la clause sociale dédié aux grands chantiers franciliens

Commande publique

Publié le 12/05/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu expert santé social, France

Cet outil d’analyse va permettre, avec l’appui de la RATP, SNCF Réseau, la Solideo et la société du Grand Paris, d’évaluer l’impact des chantiers du Grand Paris ou des jeux olympiques sur la mise en œuvre de la clause sociale dans leurs marchés publics et l’efficacité de cette disposition sur la réinsertion des publics éloignés de l’emploi.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Les chantiers du Grand Paris ou des jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont une occasion unique pour amplifier la mise en œuvre de la clause sociale, qui permet, dans un marché public, de réserver une partie des heures travaillées à des publics éloignés de l’emploi. Prolongement de la ligne 14 du métro ou de la ligne E du RER, CDG Express, etc., ces marchés publics de grande ampleur se chiffrent en milliards d’euros. En contrepartie, les acteurs économiques ont pris des engagements en matière d’insertion. Mais avec quel impact et pour qui ?

Pour mesurer et analyser la mise en œuvre de la clause sociale, quatre grands donneurs d’ordre – la société du Grand Paris, SNCF Réseau, la RATP et la Solideo – ont signé une convention le 9 mai dernier avec la DRIEETS d’Ile-de-France ...