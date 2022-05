Accueil des usagers et ingénierie : les nouvelles priorités des préfectures

Réforme de l'Etat

Publié le 12/05/2022 • Par Brigitte Menguy Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Jean-Benoît Albertini, a envoyé aux préfets le document de cadrage « missions prioritaires des préfectures 2022-2025 », qui définit leurs priorités d'intervention pour les prochaines années. L'accueil de l'usager et le soutien en ingénierie des collectivités sont mis en avant.

Le Plan préfectures nouvelle génération (PPNG), qui fixait les axes de modernisation et les priorités pour les préfectures pour la période 2015 -2020, est arrivé à échéance. Celui-ci avait enclenché la dématérialisation d’un certain nombre de procédures, et fixait quatre axes d’intervention : la gestion des crises, la coordination territoriale des politiques publiques, le contrôle de légalité et la lutte contre la fraude documentaire.

Les événements internationaux (crise migratoire), la crise sanitaire, et les orientations de modernisation de l’action publique, fixées par le précédent gouvernement, ont changé la donne.

Le ministère de l’Intérieur vient donc d’adresser aux préfectures un document de cadrage sur les « missions prioritaires des ...