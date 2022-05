Dématérialisation : un usager sur trois renonce à effectuer une démarche en ligne

Services publics

Publié le 12/05/2022

Une nouvelle étude de l'INSEE permet de mieux comprendre les contraintes qui peuvent s'exercer sur les usagers face à la dématérialisation. Elle dessine les contours d'un profil d'usagers pour lesquels la dématérialisation est subie plutôt que choisie.

Les rangs des laissés pour compte de la démat’ ne cessent de grossir. Sur l’année 2021, 67% des personnes de 18 ans et plus ont effectué au moins une démarche administrative en ligne sur l’année écoulée – une proportion qui a doublé en dix ans : parmi elles, un usager sur trois dit avoir renoncé à effectuer au moins une démarche en ligne, avec une surreprésentation des personnes âgées et modestes, selon une étude de l’INSEE publiée le 11 mai.

8% des usagers de l’e-administration renoncent définitivement

Pire, sur ces 32% d’usagers mis en difficulté, un quart y a renoncé définitivement (soit 8% de la population totale). Les trois quarts restants ont, eux, pu « effectuer ces démarches autrement (par téléphone, sur place, etc) ».

Parmi les raisons invoquées pour expliquer ...

Références Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021, Insee, 11 mai 2022.