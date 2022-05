Accueil

La région Auvergne-Rhône-Alpes met les acteurs culturels lyonnais au régime sec

Publié le 12/05/2022 • Par Françoise Sigot • dans : Actualité Culture, Régions

Opéra de Lyon © brizardh-adobestock

Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes, veut réorienter les financements de la région vers des structures culturelles plus petites et plus impliquées dans les territoires. Décision qui met en danger la saison 2022 dans les équipements lyonnais. Les organisations professionnelles nationales réclament plus de visibilité sur les politiques culturelles des collectivités.

