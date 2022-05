Toulouse Métropole expérimente le tri en extérieur

Décidé en février 2021, le déploiement d’une expérimentation de tri des déchets dans l’espace public vient de démarrer sur huit sites de Toulouse Métropole : poubelles de tri dans des lieux très passants et bacs dans plusieurs parcs et jardins.

Anticipant les nouvelles obligations en matière de tri des déchets et la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des déchets d’emballage des produits consommés hors foyer avec la création de nouvelles Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) d’ici 2025, Toulouse Métropole a décidé il y a plus d’un an le lancement d’une expérimentation d’une démarche de tri dans l’espace public. « L’objectif principal est d’améliorer la propreté de l’espace public et de permettre aux usagers une continuité du geste de tri en dehors de leur domicile sur plusieurs types d’espaces (jardins ...