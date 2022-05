Les pompiers mobilisés aux côtés des Ukrainiens

Sécurité civile

Publié le 13/05/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Jean Castex a donné mardi 10 mai le départ du troisième convoi d’acheminement de véhicules de secours au profit des autorités ukrainiennes. Dans le même temps, la Fédération des sapeurs-pompiers de France mène une « Mission paix » en soutien au peuple et aux pompiers ukrainiens.

Deux mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, l’effort humanitaire ne faiblit pas. Mardi 10 mai, le premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu au centre logistique de Villabé (Essonne), afin de superviser le départ du troisième convoi d’acheminement de véhicules de secours à destination des autorités ukrainiennes. « Après deux premiers convois organisés par le gouvernement le 22 mars et le 14 avril, la France poursuit sa mobilisation exceptionnelle pour répondre aux demandes des services de secours ukrainiens », ont précisé les services du Premier ministre.

Ce troisième convoi de 22 véhicules permettra d’acheminer des véhicules et du matériel de secours jusqu’en Roumanie, à la ...

