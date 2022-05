Assises de la Transition énergétique

« La crise actuelle n’arrête pas nos projets, mais nous amène à les réorganiser »

Publié le 12/05/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Gilles Bertrand

Christian Dupessey, président du Pôle métropolitain du Genevois Français et maire d’Annemasse, fait partie des organisateurs des Assises de la transition énergétique, qui se tiennent cette année du 31 mai au 2 juin 2022 à Genève. Il nous présente les enjeux de cette 23e édition et évoque notamment les impacts conjoints sur les collectivités de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine.

